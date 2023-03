Das Theater Erfurt ist immer noch in ihrer griechischen Spielzeit. Das bedeutet, dass auf dem Programm ausschließlich Geschichten stehen, die in Griechenland spielen wie beispielsweise "Elektra" von Richard Strauß. Darum hat das Haus auch das eher selten gespielte Werk "Le siege de Corinthe" ("Die Belagerung von Korinth") von Giacomo Rossini (von dem unter anderem eine der berühmtesten Opernphrasen, nämlich das "Figaro, Figaro, Figaro" stammt) auf den Spielplan gesetzt. Das osmanische Reich hat gerade Konstantinopel erobert und zieht auf Korinth zu. Die christliche Streitmacht ist jedoch nicht bereit, aufzugeben. Sie wollen lieber sterben, als zu unterliegen. In diesen Kriegswirren entsteht ein kompliziertes Beziehungsdreieck. Die Musik von Rossini ist geprägt vom Kriegsgetümmel und unversöhnlichen Schlachtgedanken. In "Concerti" nennt Kritiker Roland Dippel die Produktion eine der "besten musikalischen Gesamtleistungen des Theaters Erfurt seit Langem und einem Höhepunkt der Spielzeit".

Das Theater Erfurt zeigt in der aktuellen Spielzeit nur griechische Geschichten. Bildrechte: Theater Erfurt/Lutz Edelhoff