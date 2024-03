In Deutschland muss und musste sich jeder Mensch mit Goethes "Faust" irgendwie beschäftigen. Und die meisten haben wohl auch darunter gelitten. Das ist der Sockel auf dem das Versdrama immer noch steht. Der ist in Weimar besonders solide – immerhin ein Zentrum der Klassik und wichtiger Wirkungsort von Goethe. Doch das Weimarer Jugendtheater Stellwerk klopft diesen Sockel ordentlich ab.



Sie betonen, wie groß die Last dieses Werks ist, wie unangemessen Fausts Verhalten gegenüber Grete aus heutiger Sicht ist. Der Kritiker Michael Helbing ist begeistert, wie das Laien-Ensemble mit dem Erbe umgeht und berichtet in "Theater der Zeit" von einem furiosen "70-Minuten-Abend, der heiter und mit heiligem Erst ein Denkmal stürzt, es dekonstruiert, nicht zertrümmert, ihm auf die Füße tritt, nicht auf ihm herumtrampelt."

Seit einigen Jahren wird regelmäßig öffentlich darüber diskutiert, ob der Mensch nicht bald ersetzt wird, ob Roboter Autos nicht schneller bauen und Künstliche Intelligenz nicht vielleicht bessere Texte schreiben würde. Auch wenn das immer nach Science-Fiction klingt, ist das Thema gar nicht so neu: Schon E.T.A. Hoffmann hat über Automaten geschrieben, die wie Menschen wirkten. Zum Beispiel mit Coppelia in der Erzählung "Der Sandmann", über die Léo Delibes das Ballett "Coppélia" schrieb.



In Gera hat sich die Ballett-Chefin Silvana Schröder den Klassiker vorgenommen und in die Zukunft versetzt. Auch hier kommt Coppelius mit einem Automaten in die Vorlesung, doch bei Schröder muss er die Puppe nicht mit Magie zum Leben erwecken, sondern hat sie bereits mit einer KI ausgestattet. Dieser Roboter lernt selbstständig, beobachtet die Menschen um sich herum und ahmt sie nach. Für die Menschen wird der Roboter dadurch auch zur Projektionsfläche und die Beziehungen werden noch etwas komplizierter. Volker Tzschucke ist in "Der deutschen Bühne" vor allem von der tänzerischen und schauspielerischen Qualität des Thüringischen Staatsballetts begeistert. Insgesamt bewundert der Kritiker den Mut, mit dem der Klassiker in die Postmoderne überführt wurde. Bildrechte: Ronny Ristok

Die Weimarer Operndirektorin Andrea Moses ist an das Deutsche Nationaltheater mit dem Wunsch gekommen, das Musiktheater für aktuelle Fragen zu öffnen. Dafür hat sie nun auch ein Star-Team der Opernwelt an ihr Haus geholt: Jossi Wieler, Sergio Morabito und Anna Viebrock haben schon zahlreiche gefeierte Inszenierungen gemeinsam entwickeln und sich in der Klassikstadt die eher selten gespielte "Romeo und Julia"-Adaption des italienischen Komponisten Vincenzo Bellini angenommen. Einer der größten Unterschiede zur Shakespeare-Vorlage ist, dass schon im Titel nicht die beiden Liebenden, sondern deren Familien im Vordergrund stehen: "I Capuleti e i Montecchi".



Das Team versetzt die Handlung in ein Kriegsgebiet und macht Romeo zu einem Warlord, der hier die Geschicke der angegriffenen Stadt verhandeln soll. Der Dirigent Dominik Beykirch sorgt für den "Drive, den diese Musik braucht", so Joachim Lange auf "InSuedthueringen.de". Auch wenn der Opernkritiker vom Spiel nicht restlos überzeugt war, lobt er doch den Gesang und hebt dabei Ylva Stenberg als Giulietta hervor. Für Opernfans in Thüringen ist diese Produktion eine wunderbare Gelegenheit, eine der prägendsten Handschriften der modernen Opernregie kennenzulernen.