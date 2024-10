Vor dem geschlossenen Vorhang kann das Publikum zwei Saufkumpel beobachten, die scheinbar in der Nacht durch die Straßen torkeln. Schließlich lässt einer den anderen in einer peinlichen Situation, nämlich als Fledermaus verkleidet, zurück. Genau dafür will sich Dr. Falke rächen und lädt seinen Freund Eisenstein, bevor dieser ins Gefängnis soll, zu einem rauschenden Fest ein. Dort wird er der Untreue überführt, indem er von seiner verkleideten Frau verführt wird, die wenige Stunden zuvor noch selbst mit ihrem Liebhaber zugange war. Die vertrackte und auch etwas abstruse Geschichte begeistert die Menschen seit 150 Jahren, auch wegen ihrer eingängigen Melodien. In Leipzig bringt Peter Lund den Klassiker auf die in kräftigem Gelb strahlende Bühne der Musikalischen Komödie. Er aktualisiert die Handlung nicht unbedingt, aber schaut dennoch mit einem modernen Blick auf die Handlung. "Ein Geschenk", meint der Kritiker Werner Kopfmüller in der "Leipziger Volkszeitung". Auch musikalisch bleibe wenig zu wünschen übrig. Bildrechte: Ida Zenna

Weitere Informationen "Die Fledermaus"

von Johann Strauss



Adresse:

Musikalische Komödie

Dreilindenstraße 30

04177 Leipzig



Dauer: 165 Minuten, eine Pause



Termine:

12. Oktober, 19 Uhr

13. Oktober, 15 Uhr

Edward Clug gehört aktuell zu den gefragtesten Choreografen und findet sich auf dem Spielplan aller großer Häuser, zuletzt schuf er beispielsweise in Leipzig ein Ballett zu "Der kleine Prinz". Bereits 2009 choreografierte er das Ballett "Radio and Juliet", mit dem er weltweit Erfolge feierte und das aktuell auch vom Ballett in Halle getanzt wird. Ausgangspunkt ist die berühmte Szene aus dem Shakespeare-Drama "Romeo und Julia", wenn Julia aus ihrem todesähnlichen Schlaf aufwacht, um ihren geliebten Romeo tot neben sich zu finden. Nun beginnt sie über ihr Leben nachzudenken – zu den Songs von Radiohead. Es ist eine neoklassizistische Choreografie, die sich als am klassischen Ballett mit gestrecktem Bein orientiert und von schnellen Bewegungen und Drehungen lebt. Ein Tanz-Stück mit hohem Tempo und etwas Erotik. "Wie stark, ja unverwüstlich diese Choreografie ist, zeigt deren impulsive, sensitive, energetisch bezwingende Aneignung durch das Ballett der Bühnen Halle. Auch darin, dass technische und tänzerische Mittel sich mitreißend ergänzen und überdies die zahlreichen Adaptionen der Tragödie noch um eine ziemlich eigenwillige Perspektive bereichern", meint der Kritiker Roland Dippel in der "Mitteldeutschen Zeitung". In Halle wird die Arbeit mit einer neuen Choreografie des Hallenser Tänzers Johan Plaitano über das Kind in jedem von uns unter dem Titel "Ich…" gezeigt. Bildrechte: Yan Revazov

Weitere Informationen "Ich...| Radio and Juliet"

Tanztheater von Johan Plaitano und Edward Clug



Adresse:

Opernhaus

Universitätsring 24

06108 Halle (Saale)



Dauer: 120 Minuten, eine Pause



Termine:

5. Oktober, 19:30 Uhr

12. Oktober, 19:30 Uhr

Dass Puppentheater mehr als Marionetten, Hand- oder Klappmaulpuppen bedeutet, lässt sich regelmäßig am Westflügel Lindenfels erleben. Das Haus ist eine Institution, dessen Ruf weit über Leipzig und Sachsen hinausstrahlt. Das lockt auch immer wieder junge Kunstschaffende in die sächsische Metropole. Jedes Jahr lädt das Figurentheaterzentrum zu den "Expeditionen" ins junge Figurentheater, in diesem Jahr unter dem Titel "Pick an Inspiration". Vielleicht kann noch nicht jede Aufführung überzeugen, vielleicht trifft nicht jedes Stück den persönlichen Geschmack, aber hier kann man erleben, was mit Figurentheater alles möglich ist. Die Chemnitzer Figurenspielerin Keumbyul Lim beispielsweise lädt einzelne Personen an einen Tisch, wo ihnen mit verbundenen Augen und dem Tastsinn Geschichten erzählt werden. Schwäne und andere Vögel werden genau in den Blick genommen. Mehrzad Kateb fragt nach Erinnerungen auf der Bühne, Alika Stenka nimmt die Puppe selbst komplett auseinander und Daria Gosteva stellt ein besonderes Haus bei Moskau und seine speziellen Menschen vor. Das kleine Festival bietet ein reiches Programm, das sich nur schwer zusammenfassen lässt. Bildrechte: MDR/Steffen Georgi