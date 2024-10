So viel wurde in Deutschland schon lange nicht mehr über Krieg gesprochen. Nachdem Russland mit einer Großoffensive versucht hat, die gesamte Ukraine einzuverleiben und immer noch verzweifelt kämpft, und auch nachdem im Nahen Osten der Konflikt mit Israel nach dem Überfall der Hamas wieder entfacht ist, hat sich Redebedarf entwickelt. Das Leipziger Performance-Kollektiv Studio Urbanistan will in ihrer neuesten Arbeit "Somewhere There’s War" zeigen, dass der Krieg uns noch näher ist. Dass wir zwar in unseren friedlichen Städten und Dörfern leben, doch im Menschen direkt neben uns echte Kriegserfahrungen lebendig sind. Für ihren neuesten Audiowalk haben sie mit solchen Menschen gesprochen: einer Holocaust-Überlebenden, Soldatinnen und Kriegsflüchtlingen. Während das Publikum diesen Geschichten lauscht, werden sie in drei Gruppen auf unterschiedlichen Wegen durch eine Musterhaus-Siedlung geführt – einen Ort, der auf absurde Weise menschen- und damit konfliktleer ist und dabei aber gleichzeitig komplett irreal. So soll das Stück zeigen, wie nah uns der Krieg als solcher in Wahrheit ist.

Während in den USA gerade über die Zukunft entscheiden wird (denn laut vieler Menschen mit Expertise geht es bei der diesjährigen Präsidentschaftswahl um das Schicksal einer der ältesten Demokratien der Welt), beginnt in Leipzig die Euro-Scene, dieses Festival mit Tanz, Theater und Performance aus ganz Europa. Zum Auftakt wird mit zahlreichen Lesungen von Menschenrechtserklärungen gezeigt, "Was auf dem Spiel steht". Auch in Deutschland muss man sich das angesichts des Rechtsrucks immer wieder vor Augen führen und darum wird es für das Festival-Programm zu einer Art Leitfaden, das Solidarität und Vielfalt feiert: Armin Hokmi erinnert in "Shiraz" mit minimalistischen Tanzbewegungen an ein weltoffenes Festival im Iran. In "Harmonia" tanzen Menschen mit und ohne Behinderung miteinander und zeigen, was jenseits von Normalitätsvorstellungen möglich ist. Mit "verstörend schönen Bildern" fordern sie laut der Kritikerin Martina Burandt auf "tanznetz" das Publikum heraus, "eigene Bewertungen und Wahrnehmungen zu überdenken". Silvia Gribaudi und Claudia Marsicano hinterfragen in "R.OSA" Fitness- und Schlankheitswahn mit viel Humor, wobei eine Vorstellung mit Audiodeskription begleitet wird. Das Kinderstück "Au jardin des Potiniers" lädt zu wunderbaren Entdeckungen ein. In "Dance is not for us" erzählt Omar Rajeh von seiner Flucht aus dem Iran und bewegt sich dazu mit beeindruckender Virtuosität, sodass man "reich beschenkt" aus der Performance geht, so Vesna Mlakar in "Die deutsche Bühne". Irène Bonnaud erinnert in "Es war an einem Samstag" an ein Massaker an jüdischen Menschen in Griechenland. Und zum Abschluss zeigt Gisèle Vienne einen Rave in Zeitlupe. Mit diesem will das Festival Politisches und Ästhetisches verbinden.