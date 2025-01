Bildrechte: Rolf K. Wegst

Oper, Schauspiel, Tanz Theater im Februar 2025: Diese Highlights warten auf Sie

30. Januar 2025, 12:20 Uhr

Sie möchten ins Theater, aber die Auswahl fällt schwer? Lassen Sie sich inspirieren! Hier finden Sie Tipps für fesselnde Inszenierungen, die im Februar 2025 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen begeistern. In Leipzig und Dessau gibt es witziges Figurentheater. In Jena, Magdeburg und Halberstadt erwartet Sie ein Blick in die Zukunft. In Chemnitz und Dresden stehen Fernsehstars auf der Bühne. Und es gibt noch mehr! Entdecken Sie unsere Tipps für unvergessliche Theatererlebnisse: sortiert nach Regionen mit Terminen und Serviceinfos.