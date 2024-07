Eine vergnügliche Aktivität in den Altenburger Kleingärten, die im 19. Jahrhundert in Mode kam. Wer mehr darüber erfahren möchte, sollte die Wanderschuhe anziehen, etwas zum Picknicken einpacken und den erst im Frühjahr eröffneten Gartenrundwanderweg erkunden.

Am innovativsten wird im Kleingartenverein Einheit gegärtnert. Der Name ist Programm: "Wir sprechen alle eine Sprache: gärtnerisch.", verkündet die engagierte Vorsitzende Grit Martinez. Ihr Ururgroßvater grub in den Parzellen schon die Beete um. Sie ist die fünfte Generation im Kleingarten, lebt und arbeitet eigentlich in Berlin.