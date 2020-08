Rechtlich gesehen, handelt es sich beim Poker um ein Glücksspiel. Ein reichsgerichtliches Urteil aus dem Jahre 1906 bildet bis heute die Begründung dafür. Umgekehrt wurde Skat 1951 als Geschicklichkeitsspiel eingestuft. So entschieden "körperliche oder geistige Fähigkeiten, der Grad ihrer Aufmerksamkeit, ihre Geschicklichkeit und Anstrengungen" bei den Spielerinnen und Spielern über Sieg und Niederlage. Prof. Dr. Jörg Oechssler hat mit seinem Team an der Universität Heidelberg untersucht, ob die rechtlichen Entscheidungen auch spieltheoretisch richtig sind. Dabei ging es darum, die Frage zu beantworten: Liegt der Glücksanteil bei Skat und Poker unter oder über 50 Prozent?

Oechssler und seine beiden Mitautoren griffen hierbei auf Daten aus mehr als vier Millionen Online-Partien Schach, Poker und Skat zurück. Schach diente als Vergleichsspiel, denn hier entscheidet ausschließlich das Geschick, wie die sogenannte Elo-Zahl zeigt. Diese gibt an, wie stark Spielerinnen und Spieler sind, so Studienautor Peter Dürsch. Die Werte reichen von 1.000 bei Anfängerinnen und Anfängern bis zu 2.845 beim aktuellen Schachweltmeister Magnus Carlsen.

So liegt die Standardabweichung, also die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert, beim Schach bei 170. Bei Poker und Skat hingegen lediglich bei 30. Mit anderen Worten: Gegenüber Schach sind Skat und Poker wirklich Glücksspiele, so Marco Lambrecht, der dritte Autor der Studie.