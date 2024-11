Beim Stockbrotrösten an der Feuerschale machen Flammen und Funken die Kinder neugierig. Wenn Sie mit den Kleinen am Feuer sitzen, haben Sie unbedingt ein Auge auf sie - und lassen Sie sie nie allein! Die Flammen müssen immer durch einen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Behalten Sie auch nach dem Löschen oder Abbrennen die Feuerstelle im Auge - Feuerschalen können noch heiß oder Glut nicht ganz erloschen sein.

Die Gefahr von Benzin oder Spiritus wird häufig unterschätzt. Diese Brandbeschleuniger verpuffen schon bei sehr niedrigen Temperaturen und bilden über dem Feuer ein Gas-Luft-Gemisch. Das ist hochexplosiv und kann sich im Bruchteil einer Sekunde komplett entzünden. Das Gas-Gemisch ist nicht zu sehen - das birgt vor allem beim Anzünden die Gefahr schwerer Verbrennungen an Gesicht, Kopfhaut und Händen. Verwenden Sie beim Anzünden am besten Papier oder Pappe, zum Beispiel von Eierkartons. Das dauert zwar länger als mit Brennspiritus, vermeidet aber die Gefahr einer Stichflamme.

Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Es hängt von der Größe des Feuers und dem Ort ab, wo Sie es entzünden wollen. Doch gerade an öffentlichen Stellen oder bei größeren Feuern müssen unter Umständen Genehmigungen eingeholt werden. Meist sind offene Feuer, in denen Grünschnitt verbrannt wird, grundsätzlich untersagt. So ist in Thüringen das Verbrennen von Laub, Grünschnitt und anderen Gartenabfällen nicht mehr erlaubt. Ausgenommen von diesem Verbot sind die so genannten Brauchtumsfeuer. Wer etwa ein Osterfeuer machen möchte, muss bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung eine Sondergenehmigung dafür beantragen - und kann sich dann auf ein gemütliches Feuer in der Osternacht freuen.