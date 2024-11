Die klassischen Brenntage, an denen überall die qualmenden Feuer aufsteigen, gibt es nur noch an wenigen Orten. So ist es in Thüringen bereits seit 2016 verboten, Gartenabfälle zu verbrennen. In Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es dagegen je nach Wohnort unterschiedliche Regelungen.

Während es in manchen Orten und Kreisen bestimmte Tage zum Verbrennen der Gartenabfällen gibt, ist in anderen geregelt, wie groß das Feuer sein darf. Wichtig für Gärtner: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde, was bei Ihnen gilt! Bildrechte: IMAGO / Frank Sorge

Ganz pauschal kann man sagen: weil es so im Gesetz steht. Es verpflichtet nicht nur jeden einzelnen dazu, achtsam mit Rohstoffen umzugehen. Es besagt auch, dass Abfall so schonend entsorgt werden soll, dass die Gesundheit des Menschen nicht beeinträchtigt wird.

Beim Verbrennen entstehen viele verschiedene Schadstoffe: Feinstaub, Gase, giftige, krebserregende Stoffe wie verschiedene Kohlenwasserstoffe, Dioxine, Propane und einige andere.

Die unsichtbaren Schadstoffe sind für den, der am Feuer sitzt, schnell verflogen. Doch viele Feuer haben einen messbaren Effekt auf die Luftqualität. Diese wird in Deutschland von zahlreichen Messstellen erfasst. Wenn viele Menschen gleichzeitig etwas verbrennen - wie in Regionen mit Brenntagen - dann zeigen das die Messwerte.

Feinstaub "Feinstaub ist das größte Gesundheitsrisiko, das wir haben", sagt Ute Dauert vom Umweltbundesamt. Grobe Partikel werden in der Nase gefiltert. Aber kleinere Partikel gehen in die Lunge und in den Blutkreislauf. Das merken gesunde Menschen erst mal nicht. Aber es kommt zu einer dauerhaften Schädigung, die von entzündlichen Prozessen in der Lunge bis zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen reichen.

Ein Lagerfeuer mit seiner kuscheligen Atmosphäre und dem typischen Geruch lieben die meisten Menschen. Doch was da so gut riecht, sind organische Verbindungen, die beim Verbrennen freigesetzt werden. Häufig sind sie giftig.