Dr. Astrid Plenk wird zum 1. April 2024 neue Direktorin des Landesfunkhauses Thüringen in Erfurt. Der MDR-Rundfunkrat stimmte der Berufung durch MDR-Intendant Ralf Ludwig mit großer Mehrheit zu. Die Amtszeit beginnt am 1. April 2024 für die Dauer von fünf Jahren bis 31. März 2029. Plenk folgt auf Boris Lochthofen, der den MDR Ende 2023 im gegenseitigen Einvernehmen verlassen hatte.

Astrid Plenk leitet seit 2018 den Kinderkanal (KiKA) von ARD und ZDF in Erfurt. Sie trägt damit bislang die Gesamtverantwortung für die Entwicklung, Planung, Redaktion und Herstellung der Programmangebote in den Bereichen Fiktion, Serie, Lizenzen sowie für die nonfiktionalen und fiktionalen Inhalte des Kinderprogramms.

MDR-Intendant Ralf Ludwig: "Der MDR gewinnt für diese Spitzenposition eine ausgewiesene Medienmanagerin mit langjähriger Führungserfahrung und digitaler Transformationskompetenz im Rundfunk. Astrid Plenk steht für innovative und kreative Angebote. Ihr ist es gelungen, den KiKA unter Federführung des MDR zum erfolgreichsten Kindermedienangebot in Deutschland zu entwickeln. Sie ist mit dem Land Thüringen und Mitteldeutschland sehr verbunden und in der Medienbranche regional, bundesweit und international vernetzt. Mit ihrem Knowhow und langjähriger Erfahrung wird sie die Angebote des MDR-Landesfunkhauses Thüringen gemeinsam mit den engagierten Kolleginnen und Kollegen weiterhin erfolgreich gestalten und fortentwickeln."

Astrid Plenk, künftige MDR-Landesfunkhausdirektorin Thüringen: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen. Als Landesfunkhausdirektorin möchte ich im Team aus Thüringen heraus mit unseren öffentlich-rechtlichen Angeboten einen Beitrag für unsere demokratische Gesellschaft leisten. Gleich in einem spannenden Wahljahr in so eine neue Position zu starten, macht es umso reizvoller. In meiner neuen Funktion strebe ich perspektivisch eine noch stärkere Vernetzung des Landesfunkhauses Thüringen innerhalb des MDR, mit dem KiKA und der MDR Media GmbH sowie weiteren Partnerinnen und Partnern an.