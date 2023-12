Ivonne Bloche wird ab 1. Januar 2024 neue Verwaltungsdirektorin des MDR. Der MDR-Rundfunkrat stimmte in seiner Sitzung am 4. Dezember der Berufung durch MDR-Intendant Ralf Ludwig mit großer Mehrheit zu. Ivonne Bloche leitet bislang die Hauptabteilung Personal und Organisationsentwicklung im MDR. Als neue Verwaltungsdirektorin tritt die 54-Jährige die Nachfolge von Ralf Ludwig an, dessen Amtszeit als MDR-Intendant am 1. November 2023 begonnen hat.

Ivonne Bloche: " Ich bedanke mich sehr herzlich für das in mich gesetzte Vertrauen. Als künftige Verwaltungsdirektorin des MDR strebe ich insbesondere die weitere intensive Unterstützung des MDR-/ARD-Reformprozesses und die Konsolidierung des MDR-Haushaltes an. Zudem möchte ich ein stärkeres Ineinandergreifen von Prozess- und Organisationsmanagement, die zügige Umsetzung von Strukturprojekten sowie eine längerfristige Kapazitätsplanung vorantreiben."

Bildrechte: MDR/Hagen Wolf

Ivonne Bloche wurde im thüringischen Gera geboren, wo sie auch ihre Schulzeit absolvierte. Nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Leipzig, Fakultät Handelshochschule, im Jahr 1994 als Diplom-Kauffrau war sie rund fünf Jahre in einer national und international agierenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beschäftigt.



1999 wechselte sie zum MDR in die HA Personal, Honorare und Lizenzen in der Verwaltungsdirektion. Seit 2021 führt Ivonne Bloche die Hauptabteilung Personal und Organisationsentwicklung im MDR. Neben dem Personal- und Organisationsmanagement im MDR war sie bislang u. a. auch in die Vorbereitung und Durchführung von Tarifverhandlungen eingebunden. Sie vertritt den MDR zudem in ARD-/ZDF-Projektgruppen.