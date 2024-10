Rund 500 Menschen wohnen in Dolle, einem Ortsteil der Gemeinde Burgstall in der Colbitz-Letzlinger Heide. Zur nächsten Arztpraxis oder zum Supermarkt müssen sie zehn Kilometer fahren. Doch das macht den Dollenserinnen und Dollensern nichts. Denn sie schätzen ihre Dorfgemeinschaft und den Zusammenhalt.

In Dolle hilft man sich: So haben die Einwohnerinnen und Einwohner in Eigenleistung den alten Sportplatz zu einem Spielplatz mit Outdoorkegelbahn, Tischtennisplatte und Volleyballfeld umgebaut. Nun soll noch eine Basketballanlage dazu kommen. Und wenn es etwas zu tun gibt, ist die Seniorenbaubrigade immer ganz vorne mit dabei.

Birgit Zillmann ist stellvertretende Ortsbürgermeisterin in Dolle, sitzt im Stadtrat, ist Mitglied im Heimatverein und ein wahres Organisationstalent. Über die dorfeigene App hält sie die Dollenserinnen und Dollenser in Aktion. Und davon gibt es in dem kleinen Ort in der Börde viel: Maibaumaufstellen, Köhlerfest, Seifenkistenrennen, Trödelmarkt, und und und...