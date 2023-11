Kim Wildes Erfolg begann 1981 mit dem weltweiten Hit "Kids in America". Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte sie zwölf Alben und verkaufte mehr als 30 Millionen Tonträger. Mit "Chequered love", "Cambodia", "You came", "Four letter word" und dem Nummer-Eins-Hit in den USA "You keep me hangin’ on" wurde Kim Wilde zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen der 1980er-Jahre.