Kulturnacht: Sendehalle Weimar - Zwischen Nazikult und Medienhaus

41 min

Der alte Sender Weimar in der Weimarer Humboldtstraße war mehr als 25 Jahre lang dem Verfall preisgegeben. Als Ort für Veranstaltungen, Geschichte, Kultur, Bildung und Begegnungen soll das Gebäude bis 2027 saniert und umgebaut werden. In der Kulturnacht am Sonntagabend nach 22 Uhr zeichnet MDR THÜRINGEN-Moderator Thomas Becker die bewegte Geschichte der Sendehalle nach. Sie reicht von ihrer Entstehung als Teil des nationalsozialistischen Größenwahns über Jahrzehnte thüringischer Mediengeschichte bis hin zu ihrer Nutzung als inoffizieller Partytempel. Zum Tag der offenen Tür am 16. November 2024 kamen mehr als 2.000 Besucher, von denen viele ihre eigenen Geschichten mitbrachten, die sie mit dem Haus verbinden. Auch diese zu erzählen, ist Teil des künftigen Konzepts und am Sonntag bereits Thema in der MDR THÜRINGEN Kulturnacht.