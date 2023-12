Die Arbeit wird im Thüringer Wald jedenfalls nicht ausgehen in den nächsten Jahren, eher die Arbeiter. Und dass bei den zerstörten Wanderwegen auch solche dabei sind, die wenige Wochen zuvor medienwirksam bei Sekt und Schnittchen eingeweiht wurden, macht die Menschen in den betroffenen Regionen besonders wütend. Doch bei allem Verständnis für die Interessen und Zwänge des jeweils anderen: Von außen sieht es so aus, als ob hier alle mal an einen Tisch sollten und dass dort nicht nur darüber geredet wird, wie man die zerstörten Wege besser kennzeichnen könnte.