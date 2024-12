Dieser gibt nicht nur die Länge, sondern auch die Form des späteren Schuhs vor. Die ja zudem auch modisch geprägt ist. Und hier liegt die Herausforderung: Ein Schuh, der in der Länge passt, kann in der Breite oder im Spann zu eng sein. Menschen mit kräftigen Füßen oder hohem Spann haben hier oft das Nachsehen und greifen zu den nächsten Größen.

Dies führt dazu, dass nur wenige Hersteller eine breite Auswahl an Weiten anbieten. Monika Richter und ihre Kollegen haben einmal ermittelt, dass man den Schuh einer bestimmten Länge - also Größe - in acht verschiedenen Weiten anbieten müsste, um etwa 90 Prozent der Menschen zu erreichen, die eben diese Länge brauchen. Da stünden also immer noch zehn Prozent ohne Schuhe da.