Im Geschäft des Schuhmachermeisters Arno Carius in Torgau herrscht reges Treiben. Ständig kommen am Vormittag neue Kunden hinein. "Sind denn die Einlagen für meinen Sohn schon fertig?", fragt eine junge Mutter. Eine andere Frau möchte wissen, ob ihre 200 Euro teuren Sneaker noch zu retten sind: "Ich habe sie in der Waschmaschine gewaschen. War das ein Fehler?"

Obwohl das Geschäft des 59-Jährigen floriert und seit 30 Jahren ein fester Anlaufpunkt für Kunden in der Region Torgau ist, geht es seiner Branche gar nicht gut. Immer weniger Jugendliche entscheiden sich für den Beruf. Waren es bundesweit vor zehn Jahren noch um die 100 Lehrlinge in dem Handwerk, pendelte der Wert nach Angaben des Zentralverbands des Deutschen Handwerks zwischen 2020 und 2022 um die 30. In Sachsen gab es laut den Handwerkskammern zuletzt nur noch einen Maßschuhmacher-Lehrling im Bezirk Dresden, aber keine in Leipzig und Chemnitz.