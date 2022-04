In der MDR THÜRINGEN-Kulturnacht am Sonntagabend nach 22 Uhr wird an das Geschehen vom 26. April 2002 erinnert. Es war ein Freitag, und es war kurz vor 11 Uhr, als ein ehemaliger Schüler das Erfurter Gutenberg-Gymnasium betrat. Der 19-Jährige zieht sich in der Toilette um, nimmt die mitgebrachte Pistole und eine Pumpgun und erschießt in nur wenigen Minuten 16 Menschen. Mit der letzten Kugel richtet er sich selbst. Zu den Opfern des ersten Massenmords an einer deutschen Schule gehören zwölf Lehrer, zwei Schüler, die Schulsekretärin und ein Polizist. Seitdem wird in jedem Jahr vor der Schule an die Erschossenen erinnert.

Nach der Tat wurde das Gymnasium abgeriegelt. Bildrechte: imago/Eckehard Schulz