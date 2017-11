Serie | MDR THÜRINGEN - Das Radio | 13.-17.11.2017 Wohnen in ehemaligen Industriebauten Wohnen in ehemaligen Industriebauten

Wohnen in einer alten Post, in einer ehemaligen Kaserne oder auch im Krankenhaus - es gibt so einige ungewöhnliche Wohngebäude in Thüringen. Wir stellen Ihnen hier eine Auswahl vor.