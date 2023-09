Auf dem neuen Album von US-Sängerin Anastacia, das am 22. September 2023 erschienen ist, sind englische Neuinterpretationen von zwölf deutschen Hits, darunter auch das Duett mit Peter Maffay "So bist Du" in englischer Sprache "Just You". Anastacia hatte Peter Maffay wegen des Duettes angefragt, dann hatten die beiden Stars den Song gemeinsam aufgenommen. Als der Titel im Kasten gewesen sei, so Peter Maffay im Interview mit RTL, habe er sich überlegt, Anastacia zu seiner Tour einzuladen und diese habe kurzerhand zugesagt.

Er ist eine Legende, er ist eine Ikone. [...] Aber da ist noch so viel mehr. Er ist so bescheiden, so klug und liebt die Musik durch und durch. Anastacia RTL.de

Und auch der Sänger und Komponist ist von der stimmgewaltigen Amerikanerin begeistert. "Sie ist eine so spontane, fröhliche, lebenslustige, vitale Frau (...) Ich weiß jetzt schon, wenn sie auf die Bühne geht, dann müssen wir uns vorsehen“, so Maffay. Am 21. September hatte der Musiker in einer Presse-Konferenz bekannt gegeben, dass er im nächsten Jahr Abschied von der großen Bühne nehmen wird.

Peter Maffay: "Das Leben ist endlich"

Peter Maffay und seine Frau Hendikje Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Vor allem für seine vierjährige Tochter Annouk und seine Ehefrau Hendrikje möchte der 74-Jährige Zeit haben. Die Abschlussfeier seiner Tochter läge zwar noch in der Ferne, aber er wolle das schaffen. Ihm sei völlig klar, so Peter Maffay weiter zu RTL, dass das nicht ewig gehe, aber vielleicht könne er das noch ein bisschen hinauszögern. Erst vor kurzem war bekannt geworden, dass er die Mutter seiner Tochter, Hendrikje, bereits vor eineinhalb Jahren im engsten Kreis geheiratet hatte. Die Ehe mit der 36-jährigen Lehrerin ist Maffays fünfte.

Damit hält sich Peter Maffay jung

Peter Maffay und sein Sohn Yaris Bildrechte: IMAGO/Photopress Müller Peter Maffay tut vieles, um vor allem in Bewegung zu bleiben. Seine Leidenschaft ist asiatische Kampfkunst mit Stöcken. Das Gute an diesem Sport, so Maffay, sei, dass man es überall, wo man sich gerade aufhalte, machen könne. Deswegen habe er seine Stöcke auf Tournee auch meistens dabei. Zum anderen ermunterte ihn auch sein 19-jähriger Sohn Yaris aus seiner vierten Ehe, dazu, in Bewegung zu bleiben. Und auch Maffays viel jünger Frau Hendrikje motiviere ihn. "Junge Menschen zeigen einem ja, wie dynamisch Abläufe sein können, sie ermuntern einen dazu, wenn man da mithalten will, sich selber auf den Prüfstand zu stellen."