Gastgeberin und Duett-Partnerin Helene Fischer zeigte sich ebenfalls ergriffen, umarmte Emma Kok lange und herzlich und lobte den Kinderstar, der unheilbar an Gastroparese erkrankt ist, in den höchsten Tönen.

Dich umgibt etwas ganz Spezielles – deine Aura, deine wunderschöne Stimme! Du merkst es selbst, du berührst die Menschen auf so besondere Weise. Ich bin von deiner ganzen Persönlichkeit einfach nur beeindruckt.

Gastroparese wird auch als Magenlähmung bezeichnet. Betroffene wie Emma Kok können Nahrung nicht so aufnehmen, wie Gesunde, sondern müssen über einen Schlauch ernährt werden. Die junge Künstlerin ließ sich von ihrer Erkrankung nie aufhalten, gewann in den Jahren 2021 und 2023 zwei Casting-Wettbewerbe in den Niederlanden und stand schon mehrmals gemeinsam mit dem großen André Rieu auf der Bühne.