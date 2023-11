Bildrechte: dpa, IMAGO / Bildagentur Monn

Musikerin mit meisten Nummer-eins-Alben in Deutschland Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Andrea Berg überholt Madonna

Hauptinhalt

27. November 2023, 16:49 Uhr

Andrea Berg hat sich mit ihrem Album "Weihnacht" schon selbst beschenkt. Der Longplayer stieg in der vorigen Woche direkt auf Platz eins in den Charts ein. Das ist das 13. Nummer-eins-Album der Sängerin. Wie die GfK Entertainment bekannt gab, ist Andrea Berg damit die Musikerin mit den meisten dieser Alben in Deutschland. Diesen Rekord hielt bisher Madonna mit zwölf.