Bildrechte: IMAGO/Horst Galuschka

Anna-Carina Woitschack hat noch viel vor in diesem Jahr. Ihr neues Album "Meine Zeit" erscheint am 16. August 2024, die Single-Auskopplung "Die Welt umarmen" ist bereits veröffentlicht. Mit den Titeln des neuen Albums wird die 31-Jährige im November dieses Jahres ihr erstes Solo-Konzert geben und dann, so Anna-Carina geheimnisvoll, käme noch etwas ganz Großes. Mehr jedoch verrät sie nicht.

Über ihr neues Album sagt sie, dass sie damit vor allem Mut machen möchte, auch einmal aus der Komfortzone herauszugehen. Außerdem solle man vielleicht nicht immer darauf achten, was die anderen sagen würden.