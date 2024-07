So meldete sich Anna-Maria Zimmermann am späten Sonntagabend (21. Juli 2024) bei ihren über 100.000 Instagram-Followern. Auf dem geteilten Bild ist ihr Sohn Matti mit einem Gipsverband zu erkennen: "Rechter Armbruch bei Matti. Oh man … leider auch irgendwie richtig blöd. Jetzt müssen wir Daumen drücken, dass es so zusammenwächst", so die zweifache Mama. Nach Einschätzung der behandelten Ärzte, soll die Heilung etwa fünf Wochen dauern, so dass Matti rechtzeitig zum Schulstart wieder gesund sein sollte.