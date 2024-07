Alle hatten sich gefreut. Matthias Reim und seine Band auf die Fans und diese auf Matze und die Musiker. Beim Burgfest am 19. Juli in Esslingen jedoch wurde aus der Vorfreude eine herbe Enttäuschung. Wegen eines aufziehenden Gewitters brach der Veranstalter das Konzert nach 15 Minuten ab. Wie die "Stuttgarter Nachrichten" berichteten, wurden die Besucher gebeten, das Gelände aus Sicherheitsgründen zu verlassen und Notausgänge zu benutzen.

Weiter erklärt der Musiker, dass es natürlich richtig gewesen sei, so zu handeln, das Wetter-Radar habe einfach nicht gut ausgesehen. In einem Instagram-Post schreibt er, dass die Sicherheit und Gesundheit der Konzertbesucher uneingeschränkte Priorität haben. Allerdings sei ein neuer Konzerttermin in Stuttgart oder Esslingen kurzfristig nicht gefunden worden. Daher würden die Tickets vom abgebrochenen Konzert in Esslingen an den Verkaufsstellen erstattet, wo sie erworben worden seien.