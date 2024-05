Vincent Gross ist eigentlich ein ziemlich entspannter Typ, aber in seiner aktuellen Instagram-Story platzt dem Schlagersänger die Hutschnur. Der Grund: Fake-Profile von ihm, die versuchen, seine Fans über den Tisch zu ziehen. Und die nehmen in letzter Zeit Überhand:

Denn wer in der Lage sei, Fake-Profile zu erkennen, solle sie sofort bei der Plattform melden und sie sperren lassen. Ihm wachse das Ganze nämlich langsam über den Kopf. "Ich komm nicht mehr hinterher. Jeden Tag sind mein Team und ich dabei und wir sperren so viele Profile", erzählt der 27-Jährige genervt.

Was Betrüger mit ihren Fake-Profilen alles anrichten können, erzählt Vincent in seiner nächsten Story und schreibt darunter "Ich bin sprachlos…" , denn einer seiner Fans wurde um sein ganzes Erspartes gebracht.

"Bei der letzten Autogrammstunde kam eine junge Frau zu mir und die meinte ‚Wie ist das jetzt mit uns?‘ und da meinte ich so ‚Hö, was denn?‘ und da meinte sie: ‚Wir schreiben ja auf Telegram und ich hab schon einen Fanpass gekauft und du hast mir deine ID geschickt, damit ich weiß, dass du das wirklich bist und deine Heiratsurkunde‘", beschreibt der Schlagerstar die Situation, die ihn völlig irritiert hatte.

Für ihn ist diese Masche ein absolutes No-Go, gerade weil die Täter dabei "auf die Gutgläubigen in unserer Gesellschaft gehen und das einfach ausnutzen. Unter aller Sau, ich reg mich so auf!" Vincent liegen seine Fans sehr am Herzen und er will, dass diese Betrüger keine Chance mehr haben.