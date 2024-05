Vincent Gross ist ein absoluter Frauenschwarm. Kein Wunder also, dass eine Frage nach dem Privatleben zum Standardrepertoire bei Interviews gehört. Bisher hat der 27-Jährige meist nur vielsagend gelächelt, anstatt eine konkrete Antwort zu geben. Doch nun bestätigte er überraschend seine neue Liebe in einem Interview. In der "Freizeit Revue" zeigte er sich zusammen mit seiner Freundin Sara und schwärmte von ihr: