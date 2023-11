Bildrechte: picture alliance/dpa | Peter Kneffel Eigentlich sollte Giovanni Zarrella gemeinsam mit Nazan Eckes durch den Abend führen. Als er jedoch auf die Bühne kam, sang er zuerst ein Solo, danach ein Duett mit Mandy Capristo. Danach bat ihn Co-Moderatorin Nazan Ecke, noch kurz mit ihr dort zu zu bleiben – es gäbe "noch Arbeit zu tun". Auf den Bildschirmen in den Bavaria Filmstudios und auf den Fernsehgeräten wurde ein emotionaler Einspieler über sein Leben gezeigt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Peter Kneffel Kenner wissen natürlich genau, dass dies nur eine Sache bedeuten kann. Und auch Giovanni selbst konnte kaum glauben, was er da erleben durfte und kämpfte mit den Tränen.



Es folgte eine emotionale Anmoderation von Nazan Eckes: "Du bist einfach toll und ich habe noch nie in meinem Leben einen Preis so gerne vergeben, wie an dich", wendete sie sich an ihn. "Und jetzt hör auf zu heulen, sonst muss ich auch heulen," fügte sie hinzu, als Giovanni sie in die Arme schloss.

Unter tosendem Applaus erhielt er den Preis in der Kategorie "Entertainment". Damit ist Giovanni Zarrella einer der wenigen Empfänger eines "Überraschungs-BAMBIs", also eines Preises in einer Kategorie, welche nicht zuvor angekündigt wurde.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Peter Kneffel In eine Dankesrede, betonte er, dass er besonders seiner Frau danke: "Ich will ihnen auch sagen, wieso mir das so viel bedeutet: Ich habe meine Frau, meine Königin, mit der ich nächstes Jahr 20 Jahre zusammen bin, in einer Zeit kennengelernt, in der ich mich selbst nicht so mochte."



2002 habe er mit der Band Bro'Sis einen BAMBI erhalten, doch danach habe sich die Band aufgelöst. Er sei die ersten Jahre danach ziellos gewesen, doch was ihm geholfen habe, sei die Unterstützung seiner Frau gewesen. Neben dem Bett habe er stets einen Notizzettel, auf welchem er in den schlaflosen Nächten seine Ziele und Pläne formuliert habe. Auf der Rückseite habe sich die Zeichnung eines Rehs befunden – der BAMBI.