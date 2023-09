Schreckmoment für Giovanni Zarrella: Kurz vor Beginn der Dreharbeiten für "The Voice of Germany" blieb der 45-Jährige in dem Fahrstuhl seines Hotels stecken. Für die Castingshow sitzt der Schlagerstar zum ersten Mal in der Jury – und wäre um ein Haar am ersten Arbeitstag zu spät gekommen.