Ich hatte als Teenie so früh ganz Große und es war für mich voll die Belastung. Ich dachte, ich muss sie kleiner machen. Ich bin heute so froh, dass ich es nicht gemacht habe. Weil jeder Eingriff in den Körper wäre ein ‚Nein‘ zu mir. […] Für mich ist es etwas ganz, ganz essentielles, dass ich mich so lieben kann, wie ich bin.

Beatrice Egli Podcast "Egli Extrem"