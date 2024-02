Es sei in dem Gespräch u.a. auch um das Thema Wertschätzung gegangen, sagte Beatrice Egli im Interview mit der "Aargauer Zeitung". Dass die Künstlerin diese, während ihrer Teilnahme an der zehnten Staffel im Jahr 2013, nicht immer erfahren habe, erzählte sie 2022 im Podcast "Bauchgeflüster":

Schon damals machte Beatrice Egli deutlich, was sie von diesen Aussagen hielt: "Ich habe gesagt: Leute, also ich nehme nicht ab. Ins Solarium: Sehe ich nicht ein. Mein Gott, ich bin halt nicht so braun, scheiß drauf. Und tatsächlich: Ja, ich möchte nur Schlager singen."