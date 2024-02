Eigentlich wollte Beatrice Egli mit einem kurzen Video auf schädliche Inhaltsstoffe bei einigen Kosmetikprodukten hinweisen, berichtet die Bild-Zeitung. Doch plötzlich saß die Schlagersängerin und Moderatorin dann mit gerissener Hose auf dem Boden und bekam einen Lachanfall: "Ich wollte doch einfach nur ein ‚TikTok‘ drehen", stammelte die Schweizerin belustigt in die Kamera.

Der Kampf gegen "Bodyshaming", also die Diskriminierung oder die Beleidigung eines Menschen aufgrund seines Körpers insbesondere in den sozialen Medien, ist der Schweizerin seit vielen Jahren ein großes Anliegen. Im Frühjahr 2022 hatte Beatrice Egli auf ihrem Instagram-Account einen Aufruf gegen "Bodyshaming" gestartet:

Auch in ihrem Song "Ganz egal" macht Beatrice Egli ganz klar Front gegen jegliche Art von "Bodyshaming": Refrain: "Ganz egal, was alle sagen Ganz egal, wer dich grad disst Komm steh auf, geh raus und zeig dich Schau dich an, wie schön du bist"