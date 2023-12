Bildrechte: © MDR/SWR/Manfred H. Vogel, honorarfrei

Im vergangenen Jahr wurde die "Mitternachtsparty" von Beatrice Egli zusammen mit Bülent Ceylan moderiert. Davon wird es in diesem Jahr allerdings keine Wiederholung geben: Wie das ZDF mitteilt, wird die Show dieses Jahr nicht erneut von dem Duo moderiert.



Der Wechsel in der Moderation bedeutet jedoch keineswegs ein Zerwürfnis zwischen Beatrice Egli und dem ZDF. "Das Format war von Beginn an so ausgelegt, dass die Moderation immer wieder wechseln kann. Aus diesem Grund wird Mickie Krause in diesem Jahr 'Die ZDF-Mitternachtsparty' moderieren", betonte das ZDF.