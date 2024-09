Sein Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit: Aufgewachsen ist Ben Zucker in Ost-Berlin. Mit 14 lernte er von seinem Vater, Gitarre zu spielen, zunächst englischsprachige Rocksongs, später begeisterte er sich für deutsche Popschlager – auch wenn die Rockeinflüsse bis heute herauszuhören sind. V or seinem großen Durchbruch arbeitete Ben Zucker in einer Veranstaltungshalle und putze die Toiletten für die großen Stars. Doch er hielt stets an seiner Leidenschaft fest, spielte in Berliner Kneipen vor kleinem Publikum. Das alles änderte sich im März 2017 , als er bei Florian Silbereisens Show " Schlagercountdown " seinen Song "Na und?!" präsentieren durfte. Über Nacht wurde das Lied und das gleichnamige Album zum Hit (letzteres mit Fünffachgold ausgezeichnet). Eine echte Hollywoodstory.

Bildrechte: imago images/VISTAPRESS

Seine erste Goldene Henne gewann er bereits im Jahr 2018 in der Kategorie "Newcomer", auch in den folgenden Jahren wurde er dreimal für den Preis nominiert, auch wenn er nicht gewann. An den Erfolg von 2018 möchte Ben Zucker nun anknüpfen.



Doch die Konkurrenz ist hart: Ebenfalls in der Kategorie "Musik" sind für 2024 Stars wie Wincent Weiss, Schlagersänger Ramon Roselly, Leony und Max Giesinger nominiert. Eine Herausforderung, die Ben Zucker gerne annimmt.



Ob er die Goldene Henne mit nach Hause nehmen darf, kann man am 15. November 2024 bei der großen Jubiläums-Gala in der Messehalle 1 in Leipzig erleben – oder natürlich live im MDR Fernsehen ab 20:15.