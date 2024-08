Ich bin immer offen und ehrlich und so, wie ich bin. Ich mache nicht irgendwelche Sachen, die gespielt sind, Hauptsache, ich komme gut an: 'Nein'!

Wenn zu ihm gesagt würde, man brauche eine Story zu einem seiner Songs, dann müsse es ohne gehen. "Da bin ich in der falschen Zeit, dann habe ich Pech gehabt", so Roselly. Gegen eine Fotostory, die gemacht würde, wenn er Sport treibe, habe er nichts.

Auch im Podcast "Aber bitte mit Schlager" fragt Moderator Julian David danach, wer Luisa sei, die Roselly in einem Song auf seinem neuen Album "Süchtig" besingt. Ramons Antwort: "Der Name 'Luisa' war in dem Text, zuerst haben wir überlegt, ob wir ihn ändern, aber er passt und so haben wir es gelassen."