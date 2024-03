Bildrechte: IMAGO / United Archives

In den 1970ern gehörte Bernd Clüver zu den größten Schlagerstars Deutschlands. Bekannt wurde er 1973 mit seinem Hit "Der Junge mit der Mundharmonika". Auch wenn er ab den 1980ern hauptsächlich in Spanien lebte, blieb er stets mit seiner Heimatstadt Hildesheim verbunden. Bereits seit 2023 erinnert eine Gedenktafel an seinem ehemaligen Wohnhaus an den Sänger, welche von seinem Freund und Weggefährten, dem Musiker Peter Orloff, enthüllt wurde.



Der "Bernd-Clüver-Stieg" soll nicht nur eine Hommage an den Sänger in seiner Heimatstadt sein, sondern auch eine Anerkennung seines Beitrags zur deutschen Musikgeschichte. Die offizielle Einweihung der Straße ist für Ende April 2024 geplant. Auf einer Facebook-Fanseite des Sängers können jedoch schon jetzt Fotos des neuen Straßenschildes gefunden werden: