Ein Ministerpräsident gehört nicht unbedingt zu den Personen, die man bei einer Schlagershow auf der Bühne erwartet. Und so war Florian Silbereisen dann auch erstmal richtig baff, als sich Dr. Reiner Haseloff , Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, zu ihm und Moderatorin Barbara Schöneberger auf die Bühne gesellte. Der hohe Besuch hatte natürlich auch einen besonderen Grund: Gemeinsam setzen sich Ministerpräsident Haseloff und Florian Silbereisen seit Jahren als Schirmherren für das Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg ein. Und: Dr. Reiner Haseloff kam nicht allein. Der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands hatte Vertreter des Hospiz mit in die große Show gebracht und sogar Eltern von betroffenen Kindern waren dabei, um Florian zu gratulieren.

Und wie es sich für eine große Überraschung gehört, hatten die Ehrengäste natürlich auch ein Geschenk für den Jubilar im Gepäck. Franziska Höppner , Leiterin des Kinderhospizes der Pfeifferschen Stiftungen überbrachte die frohe Kunde an Florian Silbereisen, dem in Zukunft eine ganz besondere Ehre zuteil wird.

Dem Gefeierten selbst standen zu diesem Zeitpunkt bereits die Tränen der Rührung in den Augen. Die Freude über dieses ganz besondere Geschenk war dem Showmaster ins Gesicht geschrieben. Doch er wäre nicht Florian Silbereisen, wenn er nicht zum Ende der Übergabe nochmal auf die wichtige und tolle Arbeit der Menschen im Kinderhospiz hinweisen würde: "Was ihr da leistet [...] und was ihr dort schafft, ist ja auch ein Ort der Freude und nicht nur der Trauer. Und dass die Eltern dort mal ein Stück weit entspannen können, eine kleine Auszeit bekommen von diesem sehr kräfteraubenden und zeitaufreibenden und psychologischen Stress, den man als Nicht-Betroffener gar nicht nachvollziehen kann, das ist so, so wichtig. Ich kann mich nur bei euch allen bedanken für diese großartige Arbeit!"