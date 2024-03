Bildrechte: IMAGO / Future Image

Entstanden sei auch ein Video mit Peter Orloff und Heino, dass, so die Bild-Zeitung weiter, am 12. März erscheinen soll. Für eine Überraschung werde eine am Anfang erscheinende Sandy Meyer-Wölden sorgen, die den Song anmoderiere, heißt es weiter.



Die Idee für die Neuaufnahme von "Du" und die Mitwirkung von Sandy Meyer-Wölden soll am Rande des diesjährigen Wiener Opernballs entstanden sein und sei von Markus Deussl initiiert worden. Der Unternehmer war bei dem Ball im Februar der Gastgeber der Loge, in der sowohl Heino als auch die Ex-Ehefrau von Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, saß. Als Sandy von Heino gefragt worden sei, ob sie bei dem Video dabei sein wolle, habe sie gleich "Ja" gesagt, so die 40-Jährige.