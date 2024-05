Christin Stark ist derzeit sowohl beruflich als auch privat absolut glücklich. Im Podcast "Aber bitte mit Schlager" sagte sie, dass sich alles so richtig und so perfekt anfühle, dass sie sich frage: "Womit habe ich das verdient?" Aber sie sei wahnsinnig dankbar dafür, weil alles so stimme und so ehrlich und echt sei. Über das Muttersein sagte sie:

Es ist eine ganz andere Welt. Aber es ist unglaublich schön, was man da an Liebe zurückbekommt. Das kann man gar nicht in Worte packen, höchstens in gute Songs.

Und genau das haben Christin und ihr Mann Matthias Reim gemeinsam getan. Matze schrieb mit "Sag wann!" für Christin einen für die Sängerin völlig ungewohnt ruhigen und melodischen Song – und er wurde ein Erfolg. Christin gesteht in dem Podcast, dass sie dachte, dass man die Geschichte nicht so stehen lassen könne und so schrieb Matthias mit "Lass mich gehen" die Fortsetzung von "Sag wann". Erschienen sind Song und Video am 3. Mai 2024. Über das Video, das mit einem Profitänzer gedreht wurde, schwärmt Christin, dass sie bei den Dreharbeiten dachte, noch mehr Gefühl gehe nicht. Allein die Proben seien unfassbar gewesen, sie in zartem Kleidchen in einer zehn Grad Celsius kalten Halle in Berlin. Alle seien voller Euphorie und Spannung gewesen, ihre Knie grün und blau, doch es habe so einen Spaß gemacht.