Das Traumschiff hält Kurs Volle Fahrt voraus für Florian Silbereisen: Mehr "Traumschiff" im nächsten Jahr

30. Oktober 2023, 15:16 Uhr

Nun ist es offiziell: Das ZDF plant in Zukunft, vier Folgen "Das Traumschiff" pro Jahr auszustrahlen. Damit ist offiziell, was bereits in diesem Jahr Praxis war: Schon 2023 gab es eine "Zusatzfolge", diese wird nun fester Teil des Programms.