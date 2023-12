Kurz vor dem zum 29. Mal stattfindenden Weihnachtsessen für Obdachlose und Bedürftige, welches Frank Zander seit Jahrzehnten organisiert, durfte der Musiker zwar wieder nach Hause, für eine persönliche Teilnahme an der Benefiz-Veranstaltung war er allerdings noch zu schwach.

Aber natürlich ließ es sich der Schirmherr und Träger des Bundesverdienstkreuzes nicht nehmen, seine Gäste via Videobotschaft zu begrüßen:

Frank Zanders Familie versuchte, ihn so gut es geht zu ersetzen. Sohn Marcus und Enkel Elias begrüßten an seiner Stelle alle Gäste persönlich am Einlass. Außerdem unterstützten ein großes Helferteam und zahlreiche Prominente Familie Zander bei der Organisation und Bewirtung der Gäste. Zum emotionalen Abschluss sang der ganze Saal mit über 1.800 Gästen Frank Zanders Song "Nur nach Hause geh’n wir nicht", berichtet das Blatt.