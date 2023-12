Bildrechte: imago images/Future Image

Nach Covid-Infektion Sorge um Frank Zander – Schlagersänger im Krankenhaus

Hauptinhalt

13. Dezember 2023, 09:27 Uhr

Keine guten Nachrichten aus Berlin: Musiker und Kultstar Frank Zander wird derzeit in einer Klinik behandelt. Seine Teilnahme an der von ihm organisierten Weihnachtsfeier für Bedürftige und Obdachlose ist in Gefahr.