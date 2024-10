Bildrechte: imago images/STAR-MEDIA

"Wir sind schon so alt, wir lassen es sein" Nach Schicksalsschlag: Die Amigos erwägten Karriereende

Hauptinhalt

10. Oktober 2024, 14:59 Uhr

Die Amigos, bestehend aus den Brüdern Karl-Heinz und Bernd Ulrich, zählen zu den erfolgreichsten Schlagerduos Deutschlands. In ihrer mittlerweile über 50-jährigen Karriere erlebten die beiden Brüder zahlreiche Höhen und Tiefen. Doch nach dem letzten Schicksalsschlag, dem Tod von Karl-Heinz' Ehefrau Doris überlegte das Duo, die Musik an den Nagel zu hängen, wie die beiden jüngst in einem Interview verrieten.