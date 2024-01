Udo Lindenberg und Apache 207 sind mit ihrem Hit "Komet" weiter voll auf Erfolgskurs. Wie die GfK Entertainment mitteilte, kehrte der Song in der letzten Woche auf die vorderen Chartplätze zurück, nämlich auf Platz vier der offiziellen Deutschen Charts. Damit ist "Komet" die 43. Woche unter den Top Ten und knackt damit den bisherigen Rekord von " Ein Stern (… der deinen Namen trägt)" von DJ Ötzi und Nik P. Dieser hatte es 42 Wochen in die oberen zehn der deutschen Charts geschafft.

Bereits im vergangenen Jahr hatten Udo Lindenberg und Apache 207 mit "Komet" einen Rekord aufgestellt: Der Song stand im Juli zum 18. Mal an der Spitze der deutschen Top 100 – öfter als jeder andere Song in der Geschichte der Hitliste.

Bildrechte: imago/Metodi Popow

"Ein Stern (… der deinen Namen trägt)" wurde bereits 1998 von Nik P. komponiert und getextet. Zuerst wurde es von Michael Stern gesungen, der mit dem Lied am Grand Prix des Schlagers teilnahm und den zehnten Platz erreichte.

2007 wurde der Song von DJ Ötzi neu interpretiert und veröffentlicht und erreichte Platz eins in den deutschen und österreichischen Charts sowie Platz zwei in der Schweizer Hitparade. Mit mehr als 1,35 Millionen verkaufter Einheiten wurde die Single in Deutschland neun Mal mit Gold ausgezeichnet. Es gibt über 30 Coverversionen u.a. von Gotthilf Fischer und dem belgischen Sänger Christoff.



Nik P. selbst kann sich das Erfolgsgeheimnis von "Ein Stern" nicht so genau erklären. Im Interview mit "Meine Schlagerwelt" sagte der Musiker, dass er froh sei, dass er der sein dürfe, der dieses Lied geschrieben habe. Noch immer seien die Leute da und würden alle diesen Song mitsingen.