"Viele dachten, mir ging's um den Ruhm. Sie sahen nie die Liebe, sie zählten nur Jahre.", so der Songtext weiter. Premiere hatte der Titel in Florian Silbereisens "Schlagerbooom 2024" am 19. Oktober - für Michelle war es eine Überraschung. Während Eric am Flügel auf der Bühne seinen Song performte, weinte Michelle völlig ergriffen. Im Gespräch nach Erics Auftritt wurde klar, dass es nicht nur Freudentränen waren. Michelle weinte auch um ein Stück gestohlenes Glück. Im Talk mit Florian Silbereisen sagte die Sängerin: