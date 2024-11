Seit dem 20. Juni 2024 ist in der Musiker-Familie Hertel nichts mehr, wie es war: Eberhard Hertel , bis zum Fall der Mauer einer der erfolgreichsten Volksmusik-Sänger der DDR, verstarb an diesem Tag. Schon als Kind stand seine Tochter Stefanie Hertel mit ihm gemeinsam auf den ostdeutschen Bühnen.

Nun steht die Weihnachtszeit vor der Tür. Eine Zeit, in der die gebürtige Vogtländerin und ihr Papa auch noch im Jahr 2023 gemeinsam Konzerte gaben. Auch in diesem Jahr wird es eine Christmas-Tournee geben, sagte Stefanie Hertel dem Portal Schlagerpuls. Wie die genau Besetzung und das Programm der "Familien-Tour" aussehen wird, hat die Künstlerin erzählt:

Neben ihrem Ehemann Lanny Lanner wird 2024 auch erstmals Stefanies Tochter Johanna mit auf Christmas-Tour gehen: "Johanna konnte bislang nicht mit, da sie ja erst in der Schule und anschließend in der Ausbildung war. Diese hat sie nun im Frühjahr erfolgreich abgeschlossen und jetzt erfüllen wir uns den Wunsch, dass wir als Family-Band nun gemeinsam auf Christmas-Tour gehen", so Stefanie Hertel.