Erster DSDS-Sieger wird 40 Was macht eigentlich Alexander Klaws?

Am 3. September wird Alexander Klaws 40 Jahre alt. Schon jetzt kann man sagen, dass er sein halbes Leben in der Öffentlichkeit verbracht hat. Mit gerade mal 19 Jahren wurde der Münsterländer durch den Hype um die Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" schlagartig im ganzen Land berühmt.

Er war der erste einer laaangen Reihe. Alexander Klaws nach seinem DSDS-Sieg. Bildrechte: dpa Zwischen Sängern und Sängerinnen wie Daniel Küblböck, Juliette Schoppmann oder Daniel Lopes wirkte Alexander Klaws anfangs etwas schüchtern und hatte für viele nicht genug Bühnenpräsenz. Mit seinem mittlerweile legendären Auftritt zu Michael Sembellos "Maniac" sang und tanzte er sich in einer der letzten Motto-Shows endgültig in die Herzen der Zuschauer und holte sich am Ende den Sieg.

Nummer eins mit "Take me tonight"

Von der TV-Bühne ging es für den jungen Sänger direkt an die Spitze der Charts. Sein schon im Show-Finale fertiger Hit "Take me tonight" erreichte Platz 1 der Single-Charts. Das dazugehörige Album ebenso. Deutschland hatte seinen Superstar. Auch das Folge-Album konnte wieder an die Chartspitze klettern. und trotzdem hatte sich die öffentliche Aufmerksamkeit schon wieder verlagert. Längst lief die zweite Staffel der Casting-Show, die nach einem neuen "Superstar" suchte. Und auch Alexander Klaws war auf der Suche nach etwas Neuem. Er stürzte sich mit Leidenschaft in seine Musical-Karriere.

Klaws in seiner Rolle als Tarzan. Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Tarzan, Winnetou und Jesus

2010 übernahm er in Hamburg die Rolle des Tarzan und verkörperte den Dschungel-Bewohner über viele Jahre. Bei Tarzan lernte er auch seine große Liebe kennen: die Schweizer Musicaldarstellerin Nadja Scheiwiller. Die beiden haben zwei Söhne und sind seit 2019 verheiratet.

Alexander Klaws mit seiner Ehefrau Nadja bei einer Musical-Premiere 2022. Bildrechte: IMAGO / Future Image Es folgten Engagements in anderen namhaften Musicals wie Jesus Christ Supertstar, Der Schuh des Manitu oder Saturday Night Fever. Aktuell verkörpert er bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg den Winnetou.



Doch auch die großen TV-Shows haben ihn nicht losgelassen. Sein musikalisches und vor allem tänzerisches Talent bewies er mit seinem Sieg bei der siebten Staffel von "Let's Dance". 2021 holte er sich außerdem den Sieg bei "The Masked Singer". Wenn Alexander Klaws also in einer TV-Show antritt, wird es für die Konkurrenz schwierig.