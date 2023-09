Beim letzten Eurovision Song Contest belegte die für Deutschland angetretene Band "Lord of the Lost" mit ihrem Lied "Blood & Glitter" den letzten Platz. Auch andere deutsche Vertretungen schnitten zuletzt – mit Ausnahme von Lena Meyer-Landrut, welche 2010 gewann – eher verhalten ab.

Statt sich am Stil anderer zu orientieren, sollte man sich lieber auf seine Stärken berufen, so der Sänger weiter. Der Schwede weiß, wovon er spricht. Seit Beginn des Wettbewerbs belegte das Land sieben Mal den ersten Platz. Und auch ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Mit Schlagerstars schnitt Deutschland oft auf den oberen Plätzen.

Die Schlagerband Wind trat ebenfalls drei Mal an: 1985 mit "Für alle" sowie 1987 mit "Laß die Sonne in dein Herz" – weniger ruhmreich war ihre Teilnahme 1992, wo sie mit "Träume sind für alle da" lediglich den Platz 16. erreichten.

Noch bis zum 5. Oktober 2023 können sich Sängerinnen, Sänger und Bands (bis zu sechs Personen) auf eurovision.de für die Teilnahme bewerben. Beim deutschen Finale am 16. Februar 2024 entscheidet sich in Berlin, wer Deutschland in Malmö vertreten wird. Sowohl das deutsche als auch das europäische Finale werden live im Ersten sowie in der ARD-Mediathek übertragen.