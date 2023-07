Ist quicklebendig: Schlagerstar Nino de Angelo. Bildrechte: dpa

Tatsächlich musste Nino de Angelo schon einige gesundheitliche Rückschläge in seinem Leben einstecken, was die falsche Todesmeldung fast noch pietätloser macht. Er überstand bereits Leukämie und Lymphdrüsenkrebs und hat mehrere Bypässe. Außerdem leidet der italienischstämmige Sänger an der Lungenkrankheit COPD. Dennoch blickt er voller Optimismus nach vorn. Zu seinem 60. Geburtstag der Dezember ansteht sagte er im Schlagerbooom-Webmagazin lachend: "Ich weiß noch gar nicht ob ich feiern werde, weil: Ich habe schon so viel gefeiert in meinem Leben. Aber es wäre schon schön, so eine Party mit alten Freunden."