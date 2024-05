Vor knapp neun Jahren, im Herbst 2015, kündigte Schlagerstar und Entertainer Florian Silbereisen ganz überraschend eine Band an, in der er Teil sein würde. Und die hatte es in sich. Denn mit Klubbb3 machte er zusammen mit seinen Kollegen, dem Niederländer Jan Smit und dem Belgier Christoff de Bolle die Charts unsicher.